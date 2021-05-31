Basın Açıklaması 31.05.2021-2
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Basın Açıklaması 31.05.2021-2

Basın Açıklaması 31.05.2021-2
Habermetre - Haberler | Toplum

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 24 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden...

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 24 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 2'si yurt dışı çıkış yasağı olmak kaydıyla 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 Bölücü Terör Örgütü mensubundan; 1'i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanmış, 1'i ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. 1 Bölücü Terör Örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre

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