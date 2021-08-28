Başakşehir - Kayserispor maçının ardından - Aykut Kocaman (2)
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Başakşehir - Kayserispor maçının ardından - Aykut Kocaman (2)

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk üç maçını kaybederek tam bir kabus senaryosunun gerçekleştiğini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk üç maçını kaybederek tam bir kabus senaryosunun gerçekleştiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Milli maç arifesinde temel amacımız ilk iki haftanın yaralarını hafifletmek ve bir fırsat olarak maçı kazanmaya çalışmaktı. En büyük isteğim buydu. Sonuçtan başlamak gerekirse istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başından bakıldığı zaman tam bir kabus senaryosu. Bugün normal şartlarda 9 puanda olma şansımız varken, 0 puan enteresan bir durum." ifadelerini kullandı.

Takım savunmasında istemedikleri bir yumuşama gördüklerini aktaran Kocaman, "Bugün takım yüksek arzuyla başladı. Ama her şeyin ölçüsü önemli. Yüksek şiddetli arzu geniş boşluklar bıraktırdı. Bunların bir tanesini Kayserispor değerlendirdi. O andan itibaren tamamen kontrolü ele aldık. Her türlü atak girişimini yaptık. Oyunculara söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Sonuç istemediğimiz bir sonuç. Rakip, maçın son 10 dakikasında tamamen sahasına kapanınca araya girmek çok kolay değildi. Oyun olarak tüm gücüyle her şeyi yapmaya çalıştık ama bir türü topu üç direğin arasından geçiremedik." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, "Forvet transferi yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Lig maçlarını sonuçlarını olumlu ya da olumsuz doğal bir şekilde ekstra bir durumumuz var, şampiyon olmuş bir takımız. Duygusal anlamda gel-gitler içindeyiz. Böyle başlangıç herkesi aşağıya çekiyor. Şöyle bir gerçek var, hazırlık dönemindeki yüksek seviye, bir anda ilk maçtan sonra tam tersine döndü. Esas itibarıyla görünen net şey, skor gelmeyince panik hali artıyor. Bu sefer düzen bozuluyor, vuruşlar da bozuluyor. Dolayısıyla tabi ki şu arayı bu şekilde değerlendimek temel amacımız. Transfer anlamında söylüyorum." yanıtını verdi.

Maçı kazanmak için yeterince pozisyona girdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Kurgu ile ilgili çok ciddi problemler gözükmüyor. Taşıdığımız geçen sezonun yükü bir anda ortaya çıktı. Bu oyundaki en büyük problem, bir an evvel yapma isteğiyle vuruş dengesinin kaybolması. Kurgu ile ilgili problem olsa açık yüreklilikle kabul ederim. Kurgudan ziyade, bence takım genel olarak sertliğini yitirdi. Ana problem ne diye sorarsanız, takım sertliğini yitirdi. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız takım savunması şu an yok. Bu sene her maçta rakipler kolay kalemize gelip, kolay gol buluyorlar. Şunu net iddia ediyorum, takım kırılganlığını ortadan kaldırınca bu takımın gol atmayla ilgili problem olmayacak. Sağlıklı hayata kalırsak bunu çok net şekilde göreceksiniz."

Başakşehir - Kayserispor maçının ardından - Aykut Kocaman (2)
Başakşehir - Kayserispor maçının ardından - Aykut Kocaman (2)
Başakşehir - Kayserispor maçının ardından - Aykut Kocaman (2)
Başakşehir - Kayserispor maçının ardından - Aykut Kocaman (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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