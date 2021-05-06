BAŞAKŞEHİR'DE 4,5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
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BAŞAKŞEHİR'DE 4,5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

BAŞAKŞEHİR'DE 4,5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de bir araca ve 3 ayrı depoya düzenlenen baskında 4,5 ton etil alkol ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR'de bir araca ve 3 ayrı depoya düzenlenen baskında 4,5 ton etil alkol ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı baskın anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3 ayrı adres ve bir araçta sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde dün ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, 3 ayrı depoya ve 1 araca düzenledikleri baskında 4,5 ton etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet dalgıç pompa, 9 bin 850 adet etiket, 3 bin adet alkol şişesi kapağı ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı baskın anı kameraya yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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