Bartın TSO yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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Bartın TSO yönetim kurulu toplantısı yapıldı

02.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:52
Bartın TSO yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın TSO Başkanı Halil Balık başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik tarafından AB fonları ve Kalkınma Bankası fonlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Oda başkanı Balık, il ekonomisine ve tanıtımına yönelik yapılacak her türlü projenin kabulü noktasında tüm kurumlarla işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

BAKKA Koordinatörü Kalecik'in verdiği bilgiler doğrultusunda yeni projeler için fikirler oluştuğunu ifade eden Balık, şöyle konuştu:

"Daha önce odamız koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz projelerle istihdama ve sektöre yönelik çok önemli katkılarımız oldu. Gelişen, sürekli yenilenen teknolojiye ayak uydurabilmek için üretken, çalışkan ve yaratıcı olmalıyız. Projeler geliştiren, olduğu yere değer katan, önceliği bireysel menfaatler değil toplumsal kalkınma olan bireyler olmalıyız. Oda yönetimi olarak amacımız, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak çalışmalarımız ve projelerimiz ile ilde ve bölgemizde aktif şekilde rol almaktır."

Toplantıya, başkan yardımcıları Fatih Mehmet Kanbur ve Halil Sami Karakaş, yönetim kurulu üyeleri ile Bartın TSO Akademik Danışmanı Bayram Dündar, Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara ile Oda Proje Sorumlusu Sena Kasapoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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