Bartın'dan İsrail'e sert tepki
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Bartın'dan İsrail'e sert tepki

Bartın'dan İsrail'e sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları, Bartın'da protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları, Bartın'da protesto edildi.

Bartın'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto etti. Protesto gösterilerine Bartın'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencileri de katıldı.

Bartın İmam Hatip Camiinde bir araya gelen Memur-Sen ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konvoyla Cumhuriyet Meydanına hareket etti. Burada açıklamalarda bulunan Memur-Sen Bartın İl Başkanı Muhammet Akça, "Kudüs'te adalet tüm dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı siyonizm ve onun beslediği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir." Dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman'da alanda yaptığı konuşmada Filistin için Kürt ve Türk kanının birbirine karıştığını kaydedip, "Kudüs meselesi, Mescid-i Aksa meselesi bir imani meseledir. Sizler imanınızla, tarih şuurunuzla bu memlekete ve bu dine inancınızla bağlılığınızla buraya koştunuz. Mescid-i Aksa bizim kutsal mabedimizdir. Kudüs bizim kutsal şehrimizdir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Mekke'den de Medine'den de daha fazla zikredilen bir şehirdir Kudüs. Dolayısıyla Kudüs'e sahip çıkmak imanımızın gereğidir. ve biz bu görevi hep birlikte ifa ediyoruz. Yine en kutsal ayımızda, en kutsal gecemizde kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya saldırırken batılı dünya yine gözlerini kapadı. Deve kuşu misali kafasını kuma gömdü. Olanları sadece seyrediyor. Bu Filistin davası için Kürt'ünde Türk'ünde kanı birbirine karışmıştır. Yani Filistin yani Mescid-i Aksa Anadolu'yu da birleştiren kardeş eden bir davadır." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alandaki Filistinli gençler uzun süre sloganlar attı. - BARTIN

Bartın'dan İsrail'e sert tepki
Bartın'dan İsrail'e sert tepki
Bartın'dan İsrail'e sert tepki
Bartın'dan İsrail'e sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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