KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayıyı yoldan otomobille geçen vatandaşlar kurtardı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayıyı yoldan otomobille geçen vatandaşlar kurtardı. Kontrolleri yapılan yavru ayı doğaya salındı.

Ulus'a bağlı Güneyören köyünde yaşayan Turhan Taşçı (34), otomobille ilerlediği sırada yol kenarında köpeklerin 3 aylık boz ayıya saldırdığını gördü. Otomobilden inen Taşçı, köpekleri kovalayarak, yavru ayıyı otomobilin bagajına yerleştirdi. Taşçı yavru ayıyı 10 kilometre uzaklıkta ki Ulus İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Jandarma ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından ilk kontrolü yapılan 3 aylık dişi boz ayının sağlık durumunu iyi olduğu tespit edildi. Özel kafese yerleştirilen yavru ayı daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

Köyden otomobille ilçeye geldiğini söyleyen Turhan Taşçı, 'Amcamın oğlu ile otomobille giderken, yolun kenarında köpekler bir şeyi sıkıştırmış ısırıyorlardı. Bizde hemen arabadan indik. Köpekler bize doğru saldırmaya başlayınca bizde köpekleri kovduk. Daha sonra bir baktık orada yavru ayı vardı. Yavru ayı bize doğru koşturmaya başladı. Yavru ayı sanki 'beni kurtarın der gibi' bize doğru koşturmaya başladı. Bizde yavru ayıyı otomobilin bagajına koyarak, jandarmaya getirdik. Bir can kurtarmış olduk.ö dedi.

3 aylık dişi boz ayının sağlık durumunu iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, 'Ayının sağlık durumu çok iyi, genel kontrollerini yaptık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın köpeklerini kesinlikle salıvermemelerini istiyoruz" diye konuştu.

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Angela Merkel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Gareth Bale Yiğit Şardan Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI YAVRU AYI KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:49:04. #1.15#

title