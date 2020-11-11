Bartın'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
11.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:07
Bartın'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Bartın'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köyortası Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde 67 DN 49 plakalı aracıyla seyir halindeki O.A. (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen M.B'ye (64) çarptı.
Savrularak bir evin bahçesine giren otomobil, duvara çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı adamın durumunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Alkollü olduğu bildirilen sürücü O.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman