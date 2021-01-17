Bartın'da gemi battı (5)
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Bartın'da gemi battı (5)

17.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:08
Bartın'da gemi battı (5)

GEMİ GÜRCİSTAN POTİ'DEN BULGARİSTAN'A GİDİYORDU Bartın Valisi Sinan Güner, batan 'Arvin' isimli geminin Palau bandıralı olduğunu açıkladı.

GEMİ GÜRCİSTAN POTİ'DEN BULGARİSTAN'A GİDİYORDU 

Bartın Valisi Sinan Güner, batan 'Arvin' isimli geminin Palau bandıralı olduğunu açıkladı. Geminin kötü hava şartlarından kaçmak için bölgeye sığındığını belirten Vali Güner, "Limanımıza gelmek üzere hareket etmiş bize beyan edilmiş bir gemi değil. Bu gemi bu kötü hava şartlarından kaçmak için sığınmış. O sebeple bizde resmi olarak bilgileri yoktu. Şimdi Ankara üzerinden bayrağına göre çıkış limanı yaptığımız soruşmalarda bir düzeltme yapmam gerekiyor, geminin adı 'Arvin', Palau bayraklı. Yani Rus olduğu konusundaki bilgiyi düzeltiyorum. Kalkış limanı Poti Gürcistan. Varış limanı Bulgaristan. Kuru yük gemisi, 114 metreye, 14 metre boyu ve eninde bir gemi." dedi. 

Geminin personelin ise Ukrayna uyruklu olduğu öğrenildi. Batarak ikiye bölünen gemiden kurtulan gemi pesonelinin bulunduğu 2 filika gözle görülürken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.  


Bartın'da gemi battı (5)
Bartın'da gemi battı (5)
Bartın'da gemi battı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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