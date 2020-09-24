Bartın'da 65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama
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Bartın'da 65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama

24.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:11
Bartın'da 65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00 ile 20.00 arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasını kısıtladı.

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00 ile 20.00 arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasını kısıtladı.

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, kentteki koronavirüs salgınından en fazla etkilenen yaş grubundakilerin 65 yaş üzeri olması nedeniyle şehir içi toplu taşıma araçlarının en yoğun olduğu 16.00 ile 20.00 saatleri arasında araçları kullanmamalarına karar verdi. Daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarı çıkmalarına izin verilirken, belirtilen sokağa çıkma saatleri dışında sokakta bulunmamaları hususunda kolluk birimlerince gerekli denetimlerin hassasiyetle yapılması kararı alındı.

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Bartın'da 65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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