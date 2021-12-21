Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (3) - Haberler
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Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (3)

Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (3)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Bartın merkez ve tüm ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle yarın tatil edilirken, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

BARTIN (DHA) - BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın merkez ve tüm ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle yarın tatil edilirken, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları 1 gün süreyle izinli sayılacak.Amasra ve Ulus ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği daha önce açıklanırken, Kurucaşile ilçesinde de yarın okullar tatil edildi. Kurucaşile ilçesinde ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.


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Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

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