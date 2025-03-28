Barselona maçlarını neden Camp Nou'da oynamıyor? Yeni Camp Nou ne zaman açılacak? Camp Nou son hali!

Yeni inşa edilecek 3. tribünün iki katında VIP locaları ve VIP yeme içme alanları tasarlanacaktır. Ayrıca, stadın dışında yer alan FC Barselona Müzesi, yeni tasarlanan 3. kademe tribünün içerisine taşınacaktır. Yeni Camp Nou ne zaman açılacak? Camp Nou son hali nasıl? Barselona maçlarını neden Camp Nou'da oynamıyor?

BARSELONA MAÇLARINI NEDEN CAMP NOU'DA OYNAMIYOR?

FC Barselona ve Limak İnşaat arasında Barselona Spotify Camp Nou Stadı'nın Yenilenmesi ve Genişletilmesi işleri için sözleşme 31 Ocak 2023 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme tasarla-inşa et şeklindedir.

Yeni inşaat alanı yaklaşık 220 bin metrekare, renove edilecek alan ise yaklaşık 75 bin metrekaredir. Proje kapsamında, dikey olarak 3 kademeden oluşan tribünlerin en alt iki kademesi yıkılmayacak ve yapısı mevcut halinde korunacaktır. Bu iki kademe renove edilecek ve tüm koltukları yenilenecektir. Mevcut tribünlerin en üstteki 3. kademesi komple yıkılacak ve bu bölümdeki tribünler yeniden inşa edilecektir.

Tribünlerin üstü tamamen yeni inşa edilecek çatı ile kaplanacaktır. Yaklaşık çatı alanı 45 bin metrekaredir. Çatının üstüne fotovoltaik paneller yerleştirilecektir. Stadın çevresinde ve yenilenen 3. kademe tribünün altına kapalı otopark, VIP alanlar, ticari alanlar ve soyunma odaları yapılacaktır.

Yeni inşa edilecek 3. tribünün iki katında VIP locaları ve VIP yeme içme alanları tasarlanacaktır. Ayrıca, stadın dışında yer alan FC Barselona Müzesi, yeni tasarlanan 3. kademe tribünün içerisine taşınacaktır.

Yapılacak işler kapsamında mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemlerinin, spor tesislerinin, aydınlatmanın, ekranların yenilenmesi de sürdürülebilirlik taahhüdümüze uygun olarak yapılacaktır. Stadın çevresinde yaklaşık 60 bin metrekare alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.

İnşaat çalışmaları kapsamında 2023 yılında, yıkım çalışmalarına başlanarak sonraki aşamalar için zemin hazırlanmıştır. Bunu takiben kazı çalışmaları da başlamıştır.

Proje tamamlandığında stadın seyirci kapasitesi 99 bin kişiden 105 bin kişiye çıkarılacaktır.

Projenin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

İşte Camp Nou son hali: