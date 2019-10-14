Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

14.10.2019 02:17
Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı beşinci gününde devam ediyor.


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Kaynak: Euronews.com

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