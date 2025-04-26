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Barcelona - Real Madrid Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid muhtemel 11'ler, Arda Güler oynayacak mı?

Barcelona - Real Madrid Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid muhtemel 11'ler, Arda Güler oynayacak mı?
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Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak Kral Kupası finali futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Real Madrid Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler belli oldu mu, Arda Güler bu dev maçta forma giyecek mi? İşte, tüm detaylar...

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev final maçı futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği bu büyük mücadeleye dair yayın saati, kanalı ve kadro detayları merakla araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid Kral Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Barcelona - Real Madrid maçı öncesi muhtemel 11'ler açıklandı mı? Genç yıldız Arda Güler, Barcelona - Real Madrid karşılaşmasında forma giyecek mi? İşte, El Clasico finaline dair tüm bilgiler ve son gelişmeler...

BARCELONA - REAL MADRID KRAL KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası Finali'nde Barcelona ile Real Madrid 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev El Clasico mücadelesi, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Final, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak.

Barcelona - Real Madrid Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid muhtemel 11'ler, Arda Güler oynayacak mı?BARCELONA - REAL MADRID KRAL KUPASI MAÇI NE ZAMAN

BARCELONA - REAL MADRID KRAL KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid Kral Kupası Finali, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Tivibu platformu üzerinden şifreli yayınla karşılaşmayı takip edebilecek.

Barcelona - Real Madrid Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid muhtemel 11'ler, Arda Güler oynayacak mı?BARCELONA - REAL MADRID KRAL KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA

BARCELONA - REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in, Barcelona karşısında ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'e maçın ilerleyen dakikalarında süre vermesi planlanıyor. Arda Güler'in oyuna ikinci yarıda dahil olabileceği öngörülüyor.

Barcelona - Real Madrid Kral Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid muhtemel 11'ler, Arda Güler oynayacak mı?BARCELONA - REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK M

BARCELONA - REAL MADRID KRAL KUPASI MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Barcelona muhtemel 11'i:

Ter Stegen

Kounde

Ronald Araujo

Inigo Martinez

Joao Cancelo

De Jong

Gündoğan

Pedri

Raphinha

Lewandowski

Lamine Yamal

Real Madrid muhtemel 11'i:

Lunin

Carvajal

Rüdiger

Nacho

Mendy

Valverde

Kroos

Camavinga

Bellingham

Rodrygo

Vinicius Jr.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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