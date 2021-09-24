Barcelona, Cadiz deplasmanında puan kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona, Cadiz deplasmanında puan kaybetti

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Barcelona, Cadiz deplasmanında puan kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Barcelona deplasmanda Cadiz ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Barcelona deplasmanda Cadiz ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Barcelona'da Frenkie de Jong ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman da uzatmaların oynandığı 96. dakikada hakeme itiraz ettiği bir pozisyonda kırmızı kart gördü.

Katalan kulübü, ligde 9 puanla 7. sırada yer alırken, Cadiz ise 6 puanla 14.lükte bulunuyor.

Diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-0 yenilmesiyle birlikte son üç maçında galibiyet alamayan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın geleceği de tartışılmaya başlandı.

Koeman'ın Cadiz maçı öncesindeki basın toplantısında, gazetecilerden soru almadan sadece yazılı bir metin okuması ve kulüp yönetiminin bundan son anda haberinin olması Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta'nın tepkisini çekmişti.

Koeman, söz konusu metinde, yönetimin tam desteğini aldığını, takımın yeniden yapılanması sürecinde olduklarını, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mucize beklenemeyeceğini belirtip, sabır gösterilmesini istemişti.

Laporta ise konuya ilişkin, "Koeman'ın bir deklarasyon yapacağından son anda haber dar olduk. Basın toplantısına katılma zorunluluğu var. Tabii ki istediği gibi cevap vermekte özgür. Teknik direktörün kararına saygı duyuyoruz ama kaptanlar ve biz son anda bunu öğrendik. Eğer bir karar almak gerekirse alınır." açıklamasında bulunmuştu.

İspanyol basını, Barcelona'nın Koeman ile yollarını ayıracağını iddia ediyor.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro

 Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: 'Geleceği parlak Türk yetenek'

Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: "Geleceği parlak Türk yetenek"

 Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu

Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Burak Yamantürk Acun Ilıcalı Rüya Tabirleri
Spor Mario Balotelli
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Gazeteler Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Barcelona, Cadiz deplasmanında puan kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 01:34:58. #1.12#