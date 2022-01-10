Barça, ilk ortaklık anlaşmasını imzaladı

Barcelona, Gamers Hub Media Events Europe ile bu sektördeki ilk ortaklıklarını imzalayarak espor bölümünü kurma yolunda bir adım daha attı. Barça, türünün ilk ortaklık anlaşmasını imzalayarak espor sektöründe öne geçmesiyle eşi görülmemiş bir anlaşma imzaladı.

DÜNYADA BİR İLK YAŞANACAK

Barça Esports'un Gamers Hub Media Events Europe ile imzaladığı ortaklık sonucunda, yarışmaların düzenleneceği platform olarak sektörde uluslararası düzeyde tarihi bir an yaşanacak ve ilk kez dünya çapında bir futbol kulübünün espor bölümü tarafından yönlendirilecek.

ANTRENMANLAR BARSELONA'DA DÜZENLENECEK

Buna ek olarak GHME, Barça Esports'un resmi antrenman mekanı olacak. İmzalanan anlaşmada, GHME'nin Eylül 2021'de ortağı olduğu Katalonya başkenti Barselona'daki yüksek performanslı stadyum olan Barcelona Uluslararası Oyun Merkezi'nde Barcelona oyuncuları için eğitim ve içerik üretilmesi öngörülüyor.

140'TAN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Halihazırda Dubai'de bir yan kuruluşu bulunan Gamers Hub Media Event markası altında şirket, 5.000'den fazla oyuncu, Avrupa ve Orta Doğu'da 300'den fazla influencer, 150 milyon izleyici, 5 milyonu aşan sosyal ağlarda takipçi topluluğu ve 800 saatten fazla kendi kendine üretilen görsel-işitsel içerik ile 140'tan fazla etkinlik düzenledi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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