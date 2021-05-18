DRONE - Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75 tamamlandı (2)

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75'i tamamlanırken, caminin iç unsurlarını oluşturan detaylarla ilgili atölye çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75'i tamamlanırken, caminin iç unsurlarını oluşturan detaylarla ilgili atölye çalışmaları devam ediyor.

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Levent'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanı olduğunu, aradan geçen 500 yıl sonunda bu alanda bir cami yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Caminin isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu hatırlatan Külünk, "Bir sene kadar önce cami inşaatımıza hafriyat ile başladık. Çok kısa sürede hafriyatımızı aldık ve yaklaşık 60 küsur bin metrekarelik kaba inşaatımızın yüzde 75'inden fazlasını bitirmiş durumdayız. Bastığımız zeminin altında 50 bin metrekare civarında bir otopark ve değişik işler için kullanabileceğimiz alanlar var. Camimizin ana gövdesini şu anda yapıyoruz. Camimiz 18 bin 500 metrekarelik bir arsa üzerinde. 12 bin 500 metrekarelik bir temel alanı ile başladık ve cami bölümümüzü de 7 bin metrekare alanda yapıyoruz." diye konuştu.

Külünk, şu anda kaba inşaatın görüldüğünü ancak çok sayıda ekibin atölyelerde ince işlerle ilgili projeler yaptığını, hattatların hat yazıları, desinatörlerin de desenler üzerine çalıştığını aktardı.

Kovid-19 salgınının hiç istemedikleri ve beklemedikleri bir durum olduğunu ancak bu süreçte trafik yoğunluğunun az olması sebebiyle çok daha performanslı çalıştıklarını anlatan Külünk, sokağa çıkma kısıtlamalarının inşaat çalışmaları için imkan yarattığını dile getirdi.

Ergin Külünk, "Camiyi 2022 yılının sonunda cemaatle buluşturmayı hedefliyorduk ancak çalışmaların bu süreçte hızlı ilerlemesi sebebiyle açılışı birkaç ay öne aldık." dedi.

Caminin kaba inşaatının yüzde 75'ini geçtiklerini ancak geri kalan yüzde 75'e bedel olduğunu ifade eden Külünk, "Ana kubbemizin iskelesini kurduk. Bu iskele birkaç aydır kuruluyor. Birkaç ayda kurulan iskele, birkaç ayda da sökülecek demektir. Bir camide iskeleyi sökmeye başladığınız zaman finale çok az kaldı demektir. Biz şimdi finalin hazırlığını çok önceden yapacağız ve bir müddet sonra iskeleyi sökerek gerçek finale ulaşacağız inşallah." diye konuştu.

Klasik mimari özellikler taşıyan bir caminin bir ihtiyaç projesi olduğunu anımsatan Külünk, "Çünkü Yıldız Hamidiye Camisi'nden Sarıyer Büyükdere'ye kadar ana arterde cami yok. Bu yüzden burası ciddi anlamda bir ihtiyaç projesi. Tabii ki burası bir cuma cami. Cuma günleri cemaatin yoğun olarak geleceğini düşünerek altyapı unsurlarını ona göre planlıyoruz. Nasipse 2022 yılı içinde camimizi cemaatle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Külünk, caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa olunca içindeki detaylarda da turkuaz ve mavinin ana renkler olacağını sözlerine ekledi.

Rakamlarla Barbaros Hayrettin Paşa Camisi

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak caminin statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 2 de çok amaçlı salon yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya