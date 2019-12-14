Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı İbrahim'den destek çağrısı

14.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:32

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murat İbrahim, MİKC'nin silahlı hareketten siyasi harekete dönüşüm sorunuyla karşılaştığını belirterek, "Barış ve adalet için koruduğumuz 50 yıllık devrimci bir hareket oluşumundan, idareyi teslim alan bir hükümet moduna nasıl dönüşebileceğimiz durumuyla yüz yüzeyiz." dedi.

İbrahim, Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) "Yeni Bir Dünya için Barış, Adalet ve Merhamet" temasıyla bir otelde gerçekleştirdiği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde (MTBK) konuştu.

Her yıl bu kongreye Güney Filipinler'deki Müslümanları temsilen katıldığını belirten İbrahim, bu yıl Bangsamoro hükümeti ve halkını temsil ettiğini söyledi.

15 bakanlıklı hükümet

İbrahim, ülkenin bağımsızlığı sürecinde hem İspanyollarla hem de Amerikalılarla savaştıklarını, daha sonra Filipinler devletiyle Bangsamoro Müslümanları arasında yıllarca çatışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bu çatışmalarda milyonlarca Müslümanın hayatını kaybettiğini vurgulayan İbrahim, 50 yılı aşan barış mücadelesinin sonucunda özerkliğin kazanıldığına ancak şimdi başka zorluklarla karşılaşıldığına işaret etti.

İbrahim, ülkenin güney adası Mindanao'da yetişen birinin, Filipinler Devlet Başkanı (Rodrigo Duterte) seçilmesiyle Bangsamoro sorunun daha kolay çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu yıl halkın onayına sunulan Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) referandumuna onay veren bölgelerin, oluşturulan 15 bakanlıklı özerk yönetimin idaresinde yönetildiğini kaydetti.

Ahlaki yönetişim

Bölgenin güncel sorunlarına da değinen İbrahim, DEAŞ'la bağlantılı olduğunu ilan eden bir grubun, küçük olmasına rağmen, rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

İbrahim, başkent Manila hükümetiyle "açık diyaloglu" güçlü ilişki tesis etmeye çalıştıklarını anlatarak, "Moro topraklarında İslam'ın cihat ve ahlak ekseninde yönetişim yolculuğu" planladıklarını kaydetti.

Başbakan İbrahim, "50 yıllık devrimci bir hareketten idareyi teslim alan bir hükümet moduna nasıl dönüşebileceğimiz durumuyla yüz yüzeyiz. Bu konuda tüm İslam toplumları ve hükümetlerden destek bekliyoruz, önceki statümüzden şimdiki yapımıza geçiş yaparken lütfen bu kapsamda bize yardımcı olun." diye konuştu.

Yatırım çağrısı

Moro halkının farklı kesimlerini eğitim almaları ve hizmet kapasitelerini geliştirmeleri için farklı ülke ve bölgelere gönderdiklerini kaydeden İbrahim, şu anda Türkiye'de farklı üniversitelere 100 civarında Moro öğrencisinin eğitim gördüğünü söyledi.

İbrahim, bölgenin sivil altyapı ve ticari yatırımlara da ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Türk iş insanlarına da yatırım çağrısında bulunan İbrahim, "İş sektöründe bulunan kardeşler, bölgemizin yer altı ve maden kaynakları zengin, yatırım fırsatları geniş, iş insanlarının bölgemize yatırım yapmalarını talep ediyorum, hizmetlere de yardıma da ihtiyacımız var." diye konuştu.

İbrahim, İslam ümmetinin birliğinin önemine de vurgu yaparak, "Halkım adına, İslam ümmetinin vahdetinin muhafaza edilmesinin gerekliliği konusunda aynı safta yer aldığımızı duyuruyorum. Adalet ve barış mücadelemizde Kur'an ve sünneti rehber almayı ihmal etmemeliyiz, bu kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA