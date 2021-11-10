Banaz'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Banaz'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
BANAZ, UŞAK (AA) - Banaz'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki törende anıta çelenk sunuldu, saat 09.05'de iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Daha Sonra Banaz Halime ve Ali Kaya Ortaokulunun hazırladığı program Banaz Belediye Kültür Sarayında gerçekleşti.
Programa Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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