Balona röveşata atan gencin ağabeyi konuştu

Ankara'da caddede yürürken balona röveşata atmaya çalışmasıyla gündeme gelen 24 yaşındaki Gülbey Türkücü'nün ağabeyi Adem Türkücü, kardeşinden 3 aydır haber alamadıklarını, tek dileğinin kardeşini bulmak olduğunu söyledi

Kardeşinin futbola meraklı olduğunu ve ilçedeki amatör spor kulüplerinde top koşturduğunu belirten Türkücü, kardeşinin geçirdiği hastalık nedeniyle futbolu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı



KAHRAMANMARAŞ - Ankara Kızılay'da caddede yürürken balona röveşata atmaya çalışmasıyla gündeme gelen 24 yaşındaki Gülbey Türkücü'nün ağabeyi Adem Türkücü, kardeşinden 3 aydır haber alamadıklarını, tek dileklerinin biran önce kardeşini bulmak olduğunu söyledi.

Ankara Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkanı önünde havadaki balona röveşata atmaya çalışıp başarılı olamayan gencin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve 3 aydır da ailesinin kendisinden haber alamadığı 24 yaşındaki Gülbey Türkücü olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen anne Ayşe Türkücü ve oğlu, 3 aydır aradıkları Gülbey Türkücü'yü bulmak üzere Ankara'ya gitti.

Görüntünün kaydedildiği günden beri de izine rastlanmayan Gülbey Türkücü'nün ağabeyi Adem Türkücü'ye İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin, daha önceden de sık sık evden ayrıldığını 1-2 gün sonra tekrar geri döndüğünü anlattı. Ağabey Türkücü, "3 aydır kayıp. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık. Ta ki internette yayılan balona röveşata attığı videoyu görene kadar. Sosyal medyada paylaşılan videoyu görünce haberdar olduk. Normalde çıkar 1-2 gün gezerdi. Normalde bu kadar uzamıyordu. Eve dönmeyince polise kayıp başvurusunda bulunduk. Polislerde işlemlerini yaptılar. Bugüne kadar bir şey öğrenemedik. Yakın zamanda bir görüşmesi oldu. Annemi telefonla aradı. Annemin numarasını ezbere biliyordu. Konuştu, geleceğim dedi. Biz de tamam dedik. Polise de Ankara'ya gezmeye geldiğini ve tekrar evine döneceğini söylemiş. Ama dönmedi. Ankara'da çalıştığı bir iş yoktu" dedi.

Kardeşinin rahatsızlığı olduğunu dile getiren ağabey Türkücü, "Rahatsızlığı var ama psikolojik değil. Adana'ya birkaç kez tedaviye götürdük. Annemler götürmüştü. Doktor onlara kardeşimin rahatsızlığının psikolojik hastalığa yakın olduğunu söylemiş. Tam anlamıyla psikolojik olmadığını söylemiş. 15-25'li yaşlar arasında yakalanacağı bir hastalıkmış. Tedavisi de devam ediyordu. Birkaç gün de hastanede yattı" şeklinde konuştu.

3 aydır kayıp olarak aradıkları kardeşi Gülbey Türkücü'nün çok sevdiği futbolu ve okulunu bırakmasında da bu rahatsızlığının etken olduğunu anlatan ağabey Türkücü, "Kardeşim, Elbistan'ın amatör kulüplerinde oynadı. Maçlara çıktı. Okulda da başarılıydı. Okul turnuvalarında da başarılı olmuştu. Yetenekleri herkes tarafından biliniyordu. Rahatsızlık geçirince okulu da futbolu da bıraktı" ifadelerini kullandı.

Ağabey Adem Türkücü, son olarak, "Vatandaşlardan beklentimiz, kardeşimi gören ya da duyan olursa Allah rızası için bizlere bildirmeleri. Ulaşırlarsa inşallah o vesile ile kardeşimizi buluruz" diye konuştu.