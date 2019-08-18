Balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde balkondan düşen bir kişi ağır yaralandı.

18.08.2019 16:07
Balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde balkondan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesine bağlı Dedebakır köyünde meydana geldi. Behçet Yıldırım (63), evinin balkonunda dengesini kaybedince sert zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, ağır yaralanan Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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