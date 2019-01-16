Balıkesir ve Bilecik'te Eğitime Kar Engeli

BALIKESİR/ Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verilirken, Selimağa, Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler mahalle okulları da günlüğüne tatil edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil olurken, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde de taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Kaynak: AA