Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İlçe açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda yiyecek, giyecek ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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