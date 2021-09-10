Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İlçe açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'nda yiyecek, giyecek ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri nedeniyle Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması