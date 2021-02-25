Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

25.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:18
Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, H.A, E.Z. ve M.Ü'nün yüksek faizle borç para verdiğini, ödeyemeyenlerin mallarına icra yoluyla el koyduklarını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda tüfek, bilgisayar, tablet, çok sayıda fişek, kayıtların tutulduğu defter ile borç senedi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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