Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
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Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi

04.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:15

Son dakika haberi... Korona virüs önlemleri kapsamında 56 saat sürecek olan kısıtlama öncesinde yüzde 81 seviyelerine ulaşan İstanbul trafiği, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 33 seviyelerine geriledi.

Korona virüs önlemleri kapsamında 56 saat sürecek olan kısıtlama öncesinde yüzde 81 seviyelerine ulaşan İstanbul trafiği, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 33 seviyelerine geriledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki azalan trafik ise drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele için alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşam saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul trafiği yüzde 81 seviyelerine ulaşmış ve trafik durma noktasına gelmişti. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren mega kentin trafiğinde hafif hafif rahatlamalar yaşandı. İstanbul'un trafiği kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren düşmeye başlarken, bazı noktalardaki yoğunluk ise devam ediyor. Bazı bölgelerde evlerine gitmek isteyen vatandaşların trafikte yoğunluğa neden olduğu görülürken, İBB verilerine göre yoğunluk ise yüzde 33 seviyelerine geriledi.

(İHA)

Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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