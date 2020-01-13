Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

13.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 48 saatte yapılan çalışmalarda çoğunluğu suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 16 kişi Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Savaştepe, Manyas ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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