Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı
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Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı

"Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı
21.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:06

"Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını sebebiyle bu yılki toplantının video konferans yöntemi ile yapıldığını kaydeden Vali Yazıcı, toplantı esnasında görüşülecek konuların ve alınacak kararların Balıkesir için hayırlı olmasını diledi.

2020 yılının, orman yangınlarının ve zararların en az seviyede olacağı veya hiç olmayacağı ve hepsinden önemlisi hiçbir can kaybının yaşanmadığı bir yıl olmasını dileyen Vali Yazıcı, "Balıkesir orman yangınları açısından riskli bir bölgedir. Yangın riski yüksek alanlarımız var. Orman teşkilatımız her yıl yenilenen, güçlenen kadrosuyla mevcut olanı korumak ve mevcutlara yenilerini eklemek konusunda son derece gayretli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda yangınlarla mücadele de bu çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Kurumlararası yapılacak olan iş birliği için şimdiden teşekkür ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. Büyük emekle oluşturulan ormanları gelecek kuşaklara aktarmak için yangın gibi önemli afetten korumak için devletimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tedbirleri gözden geçirdik. Hazırlıklarımızı bitirmiş bulunuyoruz inşallah kazasız bir sezon geçiririz. Gelecek kuşaklara yeşil bir Balıkesir bırakmak için çalışmaya devam ederiz." dedi.

Düzenlenen toplantıda Balıkesir Orman Bölge Müdür V. Nejdet Güdül yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölge Müdür V. Nejdet Güdül, kurum olarak yangın sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek, olası yangın durumlarında ilgili kurumlarla eş güdümlü çalışılması açısından her yıl yaz ayları öncesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı için bir araya geldiklerini kaydetti. Orman Bölge Müdür V. Nejdet Güdül'ün yapılan faaliyetler, önceki yıllarda çıkan orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile mevcut orman yangınlarına mücadele organizasyonu hakkında bilgiler içeren sunumu yapmasının ardından kararlar alınarak toplantı sona erdi.

Toplantıya; Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Orman Bölge Müdür V. Nejdet Güdül ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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