Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri market fiyatlarını ve etiket denetimini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fahiş fiyatın önüne geçeceğiz' açıklamasının ardından Türkiye genelinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri market fiyatlarını ve etiket denetimini gerçekleştirdi

BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fahiş fiyatın önüne geçeceğiz' açıklamasının ardından Türkiye genelinde denetimler sıklaştı. Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın yönettiği çalışmalarda yetkililer marketlere denetim yaptı. Etiketler ile kasa ve fiyat uyumunun incelendiği denetimlere şahit olan vatandaşlar da memurların denetiminden memnun kaldı.

Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü marketlere yönelik olarak fahiş fiyat denetlemesi gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın da bizzat katıldığı denetimlerde marketlere girilerek etiketler kontrol edildi. Ayrıca rastgele seçilen 15 farklı gıda ürünü gram/ fiyat, etiket/fiyat, etiket fiyatı/kasa fiyatı yönünden incelendi. Başlıca un, salça, tavuk, yumurta, yağ, baharat, bakliyat gibi ürünler üzerinde yapılan denetimlere markete alışverişe gelen vatandaşlar da şahit oldu. Alışveriş yapan Ercan Çam, "Bu denetimleri çok olumlu karşılıyorum. Umarım devamı da gelir. Özellikle zincir marketlerin şubeleri arasında dahi fiyat farklılığı oluyor. İl bazında da bunu fark ettim. bu denetimleri destekliyoruz" dedi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Ayrıca rastgele seçilen ürünlerin fiyatları kasada karşılaştırıldı. İncelemelerin sonucu göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2021 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 142 firma denetlemesi gerçekleştirdiği, 949 ürün incelemesi yaptığı ve 8 bin 500 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi. Ayrıca, haksız fiyat artışı bildirim sistemi üzerinden gelen bilgiler ışığında 335 firmada 2 bin 325 ürünün 3 aylık alış-satış fiyatı üzerinden haksız fiyat artışı olup olmadığının da incelendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Ekonomi Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı - Haberler Ekonomi
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