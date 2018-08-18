Balıkesir'de Fetö Operasyonu
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla aranan Z.A'nın yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüpheli Z.A, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'nde yakalandı.