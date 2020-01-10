Balıkesir'de depreme karşı doğru yapılaşma anlatıldı

10.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:22

İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Haluk Selim, zeminin özelliğine göre yapılacak yapılaşmanın depremin yol açacağı hasarı azaltacağını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen programda konuşan Doç. Dr. Selim, farklı deprem fay hatlarının geçtiği Balıkesir'in 3 ayrı bölgeye ayrılarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Birinci bölgenin geçmişten bu yana 6 ve 7 şiddetinde depremlerin yaşandığı Bandırma-Gönen-Manyas ve çevresi, ikinci bölgenin 6 ve üzeri depremlerin yaşandığı Edremit ve çevresi, üçüncü bölgenin ise 5 veya 6 şiddetinde depremlerin görüldüğü Balıkesir merkezinin olduğunu kaydeden Selim, buna göre çalışılmasının önemini anlattı.

Do. Dr. Selim, özellikle birinci bölgede yapılaşmanın deprem gerçeğine uygun hale getirilmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Çok acil olarak kentsel dönüşümü ve planlamayı başlatılması gerekiyor. Hatta ada bazlı çalışma yapılmalı. Toplulaştırma ile evleri daha sağlam modern evler yapmak lazım. Yeni yerleşim alanları belirlenmeli. Depremin zararının çok olduğu alüvyon zeminlerden kaçarak kaya ortamlara geçiş yapılmalı ve imarı buna göre açmak gerekiyor. Mühendislik çalışması yapılmalı. Oluyorsa yapacak, olmuyorsa yıkıp yeniden yapacaksınız. Bir şekilde binalarımızı elden geçirmemiz gerekiyor. Doğru zemine doğru evler yapılmalı ve deprem konusunda bilinçlendirme, eğitim çalışmaları yapılmalı."

Kaynak: AA