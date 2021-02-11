Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve İzmir'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor
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Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve İzmir'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor

11.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:50
Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve İzmir'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Balıkesir'in Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in Edremit Körfezi kesimi ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Trakya'da fırtına bekleniyor

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden itibaren ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına (62-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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