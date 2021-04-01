Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden 260 milyon liralık yatırım
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden 260 milyon liralık yatırım

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden 260 milyon liralık yatırım

Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kentin 20 ilçesinde aynı anda 260 milyon liralık altyapı yatırımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kentin 20 ilçesinde aynı anda 260 milyon liralık altyapı yatırımı yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenmesi, su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri çalışmalarını sürdürüyor.

BASKİ, 1 milyon 277 bin kişi kapasiteli 30 atık su arıtma tesisiyle kente hizmet verirken, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42'ye kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltecek.

Bandırma Entegre Su Projesinin yapımı için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Erdek'te de kanalizasyon ve ileri biyolojik arıtma tesisi inşasına devam ediyor.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon ve atık su bertaraf sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Ayrıca Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan fakat kullanım ömrünü tamamladığı için sürekli arızalanarak su kesintilerine sebep olan merkez içme suyu hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon liralık yatırımda yeniden yapılıyor.

İki ilçenin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak, depreme dayanıklı, uzun ömürlü hat sayesinde arızaların ve su kesintilerinin önüne geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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