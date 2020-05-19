BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor
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BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Balıkesirliler Dernekleri Platformu (BALDEP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor
19.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:23

Balıkesirliler Dernekleri Platformu (BALDEP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. BALDEP 6 ilçede 800 aileye gıda kolisi ulaştırırken bayrama bu sayıyı bine çıkartmayı planlıyor.

Balıkesir dışında birçok ilde kurulan derneklerin oluşturduğu, kısa adı BALDEP olan Balıkesirliler Dernekleri Platformu özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla yürüttükleri erzak yardımı çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalar yurt içi ve yurt dışında İzmir, İstanbul, Manisa Bursa, Ankara, Almanya ve Hollanda dernekleri tarafından ilçelerde bulunan esnaflara sipariş edilerek her ilçenin esnafına da katkı sağlanmasına imkan veriyor. Geçen yıl Dursunbey İvrindi Kepsut ve Balya ilçelerinde bulunan 500 yetim ve öksüz çocuğu mağazalara götürerek gönüllerince giydiren BALDEP bu yıl Korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle giyim yardımlarını gıda yardımlarına çevirdi. BALDEP tarafından bu dönem farklı ilçeler olarak Gönen, Manyas, Havran, Gömeç, Savaştepe ve Susurluk olmak üzere 6 ilçede toplam 800 koli gıda yardımı yapıldı. BALDEP Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan bütün derneklerin bu anlamda büyük bir çaba sarf ettiğini ve ilçelerdeki çalışmaların çok iyi organize edildiğini belirterek, amaçlarının gerçekten ihtiyacı olanlara bu yardımların götürülmesi noktasında çok titiz davrandıklarını söyledi. Bayrama kadar bin yardım kolisi dağıtmayı hedeflendiğini ifade eden Başkan Çalışkan ayrıca bu çalışmalar esnasında kendilerine yardımcı olan Belediye Başkanı ve çalışanlarına da teşekkür ederek federasyon olma yolundaki çalışmalarını da devam ettirdiklerini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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