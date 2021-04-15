Balçova'da yıllar önce kurulan kamera sistemi caydırıcı güç haline geldi
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Balçova'da yıllar önce kurulan kamera sistemi caydırıcı güç haline geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balçova'da yıllar önce kurulan kamera sistemi caydırıcı güç haline geldi

İzmir'de Balçova Belediyesinin, 17 yıl önce kendi imkanlarıyla ilçede kurduğu 110 kamera ve bir izleme odasını kapsayan MOBESE sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından artık ilçenin tamamında kullanılmaya başlandı.

İzmir'de Balçova Belediyesinin, 17 yıl önce kendi imkanlarıyla ilçede kurduğu 110 kamera ve bir izleme odasını kapsayan MOBESE sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından artık ilçenin tamamında kullanılmaya başlandı. İlk etapta okulların güvenliği amacıyla kurulan sistem, bugün 581 kamera ile takip edilen bir dev bir caydırıcı güç haline geldi.

Balçova Belediyesinin, ilçe halkının can ve mal güvenliği için hayata geçirdiği kamera sistemi, bugün ilçeyi güvenli bir hale getirdi. Belediyenin 17 yıl önce kendi imkanlarıyla ilçede kurduğu 110 kamera ve bir izleme odasını kapsayan MOBESE sistemi, emniyet tarafından ilçenin tamamında kullanılırken, okulların güvenliği amacıyla kurulan sistem bugün 581 kamera ile takip edilen bir dev bir caydırıcı güç haline geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne kurulan sistem odasıyla, kavşaklardaki 94, parklardaki 164, kamu binalarındaki 105, ana caddeler ve okul civarlarındaki 218 Full HD kameradan anlık olarak görüntü alınıyor. Özellikle hırsızlık olaylarının tespitinde ve caydırıcılığında etkili olan MOBESE sistemi sayesinde emniyet, olaylara en kısa sürede müdahale edebiliyor. Projenin temelini oluşturan kilometrelerce uzunluğundaki fiber optik kablo ağı ile Balçova ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Genel Bilgi Toplama ve Plaka Tanıma Sistemine sorunsuz erişebiliyor.

"Sistemin bugünkü maliyeti 50 milyon TL"

Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden ve sistemin güncellenmesi için gerekli malzemeleri teslim eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Halkımızın can ve mal güvenliği hem polis teşkilatımız hem de bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ile birlikte MOBESE Sistem Odasında incelemede bulunan Başkan Fatma Çalkaya, "Çağımız teknoloji çağı. Şu anda Türkiye'de nüfus ve yüzölçümüne oranla en kapsamlı MOBESE sistemi ilçemizde bulunuyor. Sistemin bugünkü maliyeti 50 milyon TL. Bu bizim yıllık bütçemizin neredeyse yarısını oluşturan bir bütçe" diye aktardı.

Balçova'da asayiş olaylarının minimum seviyede olmasından dolayı emniyet teşkilatına da teşekkür eden Başkan Fatma Çalkaya, "Cefakar bir şekilde görev yapan polis teşkilatımızın suç oranlarının düşmesinde çok önemli bir payı var. Biz teknik olarak kendilerine destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Balçova'da yıllar önce kurulan kamera sistemi caydırıcı güç haline geldi
Balçova'da yıllar önce kurulan kamera sistemi caydırıcı güç haline geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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