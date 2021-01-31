Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada

31.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:27
Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada

Son dakika haber: BAKIRKÖY'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

BAKIRKÖY'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Evde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edilen para ve 6 adet silah ele geçirilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Bakırköy İlçe Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Yenimahalle Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evde bulunan Yakup A., Kemal C., Ayşe A. ve Nurcan G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, 4 tane kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 hassas terazi, yaklaşık 10 gram esrar, 13 gram metanfetamin, 3 bin 700 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira para ve 5 tane cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli Yakup A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Kemal A., Ayşe A. ve Nurcan G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

(Fotoğraf)


Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Caner Cindoruk Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Bursa Ankara Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 09:27:58. #1.15#
title