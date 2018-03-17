Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş" olarak bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Muş'un Malazgirt Ovası, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak tarihli yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 5 Şubat'ta alındı.