Bakanı Kasapoğlu Memleketi Kula'da (2)

BAKAN KASAPOĞLU ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısına katıldı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde Kula Kapalı Spor Salonu'na gelen Kasapoğlu, halkı selamlayarak salondaki yerini aldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunun ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri kısa bir konser verdi. Daha sonra sırasıyla Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP'li Hüseyin Tosun, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşma yaptı.

KASAPOĞLU: TEKRAR TARİHE GÖMÜLECEKLER

Hemşehrileriyle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, Kulalıların milli mücadele döneminde bu yana her zaman Türkiye'nin menfaati için milli bir duruş sergilediğini, aynı duruşu 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de göreceklerini, çünkü Kulalıların bunu en son 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ispat ettiğini söyledi. Önceki gün 28 Şubat'ın yıldönümü olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1994'te belediye başkanlığı yolculuğunda maalesef okuduğu bir şiiri bahane ederek görev süresini tamamlanmasına müsaade etmediler. O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler" dedi.

AKÇAY: ÜLKEMİZİN İSTİKRARI VE İSTİKBALİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da AK Parti ile partisinin kurduğu 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Ne AK Parti'nin ne de MHP'nin bu ittifaka ihtiyacı vardı. Ama ülkemizin istikrarı ve istikbali için bir araya geldik. Cumhur İttifakı bu seçimlerde başarılı olmak zorundadır, çünkü aksi takdirde terör örgütleri pusudadır. Ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP birlikte ittifak yapmaktadır. Bu da ülkemizin bekasına zarar verecek bir tutumdur." diye konuştu.

TOSUN: TÜRKİYE'DE YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI DOĞDU

Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun da 31 Mart Yerel Seçimlerin ilçesine, Manisa'ya ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışını doğduğuna dikkati çeken Tosun, "İyi niyetli, tertemiz hedefle yola çıkan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu seçimlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşasını başlatacaklar" dedi.

Bakan Kasapoğlu konuşmalarının ardından konaklayacağı otele hareket etti. Kasapoğlu'nun sabah erken saatlerde Muğla'daki programı için ilçeden ayrılacağı bildirildi.

Cemil SEVAL/MANİSA,-

Kaynak: DHA