Bakan Zümrüt Selçuk: "Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı"
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Bakan Zümrüt Selçuk: "Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı.

14.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:59
Bakan Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı."

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Zümrüt Selçuk: "Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı"
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