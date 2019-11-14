Bakan Zümrüt Selçuk: "Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı"

14.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:59

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı."

Kaynak: AA