Bakan Varank: "Tek Bir Gündemimiz Var, Ekonomimizi Güçlendirmek, Türkiye'yi Büyütmek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart Yerel Seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, "Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atacağız" dedi.

İnci Holding ve Japon GS Yuasa ortaklığında kurulan otomotiv tedarik sanayinin önemli firmalarından İnci GS Yuasa'nın üçüncü akü fabrikası Manisa Organize Sanayi Bölgesinde açıldı. Fabrikanın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Uğur Aydemir, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima,İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, GS Yuasa Başkanı Osamu Murao, Japon ve Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

120 milyon liralık yatırımla 98 bin metrekare alanda hayata geçirilen fabrika ile üretim kapasitesi artırılacak. Yatırımla birlikte kapalı üretim alanı yüzde 63 artışla 47 bin metrekareye ulaşırken, yıllık akü üretimi de 7 milyona çıkması hedefleniyor. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın Türk Japon işbirliğinin örneği olduğunu söyledi.

Dostluğun üretim ve ticaretle perçinlendiğini kaydeden Bakan Varank, "Açılışını yaptığımız bu fabrikayla bölge istihdamına katkı yüzde 25 artacak. Burada ileri teknoloji start/stop araç aküleri ve otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalitede yeni nesil aküler üretilecek. Bu üretimin yüzde 60'ının ihraç edilmesi planlanıyor. Gerek üretimdeki teknoloji yoğunluğu gerekse oluşturduğu dış ticaret hacmi açısından bu ve benzeri yatırımların hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. Biliyorsunuz 2 gün önce yeni ekonomi programımızın yapısal dönüşüm adımları açıklandı. Bu kapsamda; Sanayide Yerlileşme Programı doğrudan bizim sorumluluğumuzda hayata geçecek. Ürün bazlı bir yaklaşımımız olacak. Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler. Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya dek kadar tüm gelişim sürecini tek pencereden yönetecek bir sistem tasarlıyoruz. Bu sistemde alıcı ve satıcıyı eşanlı destekleyeceğiz, böylece ölçeklendirme sorununu aşmayı ümit ediyoruz. Yine sistemimiz yerli katma değeri esas alacak. Yani, yurt içi kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmayı ve üretim kapasitesini çeşitlendirerek ileri taşımayı hedefliyoruz. Elbette ki bu çok paydaşlı bir süreç; hem kamudaki hem de özel sektördeki tüm muhataplarımızın değerlendirme ve önerilerine kulak veriyoruz. Çok yapıcı, üretken ve verimli bir işbirliği ruhu oluşturduk. Mayıs ayında kamuoyuyla tüm detayları paylaşacağız. Ortak akılla şekillendirdiğimiz bu politikanın üretim dinamiklerimize güçlü bir destek katacağını düşünüyorum. Günün sonunda ülkemiz sanayisi kazansın istiyoruz. Tabi bunu derken şunu da ayrıca vurgulamam gerek. Programımızın adı 'Yerlileşme', ama bu yabancılara kapımız kapalı anlamına gelmiyor. Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim olursa olsun, bizim için eşit öneme sahip olmaya ve imkanlardan eşit ölçüde faydalanmaya devam edecek. Çünkü; Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir" dedi.

"Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz"

Türkiye'nin 31 Mart yerel seçim sürecini geride bıraktığını belirten Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde yasal itiraz süreçleri devam ediyor, ancak büyük ölçüde başkanlar görevlerine başladı. Şimdi Türkiye'nin önünde 4 buçuk yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız.Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Milletimizin refahını yükseltecek, her alanda bağımsızlığımızı pekiştirecek politikalar üretmeye devam edeceğiz. Şunu açık ve net ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak yönümüz katma değerli üretimdir, istihdamdır. Bu hedefimizden bir milim bile sapmadan, inşallah Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Sözlerimi noktalarken, resmi açılışını yaptığımız bu fabrikanın bereketli kazançları olmasını diliyorum, umuyorum ki hem ciro hem de ihraca talanında koyduğunuz hedefleri çok daha fazlasıyla başarabileceğiniz bir ekonomik performansa imza atarsınız."

"Manisa çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir"

Manisa'nın geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar ihracatıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 8. il olduğunu hatırlatarak "Manisa'mız coğrafi konumu, pazara yakınlığı, lojistik avantajları AR-GE merkezleri ve yüksek teknolojiye yaptığı üretim kültürüyle yatırımcılar açısından çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir" dedi.

"Üretim kapasitesi 7 milyona çıkacak"

Törendeki konuşmasında yaptıkları yatırım hakkında bilgi veren İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, fabrikanın endüstri 4.0 altyapısına sahip olduğunu ve enerji depolama sektörünün geleceğini tayin edeceğini vurguladı. İnci GS Yuasa'nın Türkiye'yi dünya liginde temsil edeceğini ifade eden Elbirlik, 3 yılda yüzde 53'lük bir büyüme yaşadıklarını aktararak, "Dünyanın enerji unvanına layık olmak için çalışıyoruz. Ürettiğimiz akülerin yüzde 60'ını dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç ediyoruz. 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz fabrikamızda yıllık 5 milyon olan akü üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık. Fabrikamız tam kapasite çalıştığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak. Fabrikamızda ileri teknoloji start-stop araç aküleri ile otomotiv yan sanayi tedarikçileri için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek, sektörün geleceğine ışık tutacağız" dedi.

"6 kıtada 100'den fazla ülkeye ihraç"

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ise Türk ve Japon ortaklığının dördüncü yılında yeni bir fabrika açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bizi burada el ele, omuz omuza karşınıza getiren şeyin tecrübelerimiz ve değerlerimiz olduğuna inanıyorum. Hizmete giren yeni fabrika iki ülke arasında sürdürülebilir iş birliğinin kanıtıdır. Biz üretmeyi sevdik, Ege'de, Türkiye'de taş üstüne taş koymanın değerini bildik. Bu topraklardan kazanıp bu topraklara yatırım yapmayı görev edindik. Manisa'da üretilen akülerimizi, jantlarımızı dünyada 6 kıtada, 100'den fazla ülkeye ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao da Türkiye'de yeni bir yatırımı hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyledi. Murao," 4 yıldır Türk ortağımız İnci Holdingi ile yakın ilişki içinde sinerjiyle çalışıyoruz. Bu fabrika son teknolojiyle donatılmış örnek fabrikalardan biridir. İnovasyon ve büyüme felsefesiyle çalışanlarımızın yeteneklerini yanımıza alıp daha büyük başarılar elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Japon Büyükelçi Akio Miyajima ise Japonların Türkiye'de ileri teknoloji ile üretim yaptığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik birlikteliklerin büyük bir ivme kazandığını sözlerinde vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Türk-Japon ortaklar fabrikanın açılış kurdelesini kesti. Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ve GS Yuasa Başkanı Osamu daha sonra Bakank Varank ve beraberindekiler yeni fabrikayı gezdi. - MANİSA

Kaynak: İHA