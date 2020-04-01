Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı - Haberler
Süleyman Soylu, Güncel

Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı.

01.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:36
Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı. Şehir içindeki trafik yoğunluğu hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Radyosu'nun, canlı yayın aracından gerçekleştirdiği 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Bakan Soylu, koronavirüs salgınıyla ilgili milli bir seferberlik ruhu ortaya konduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Salgın sonrası sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Şu ana kadar 760 bin büyüğümüzün evine gidilerek, bunların 112, 155, 156'dan talepleri karşılandı. Dünyada bunun örneği söz konusu değil" dedi.

'OTOBÜSLERDE YOLCU SAYISI YÜZDE 99 AZALDI'Bakan Soylu, şehirler arası yolcu taşımacılığının sınırlandırılması ve bunun trafiğe yansımasıyla ilgili ise "Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı. 81 ildeki giriş ve çıkışlar ile buradaki yoğunluklar da özel araçlarda ciddi bir azalmaya neden oluyor. Toplu taşımada önemli bir mesafe aldık. 18 vilayet üzerinden bunu sürekli takip ediyoruz. Şehir içi toplu taşımada yüzde 70'lerde başladık, şu anda yüzde 84'deyiz. Her geçen gün çağrıya uyan bir bilinçle karşı karşıyayız. Şehir içindeki trafik yoğunluğu da hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı. Tabii şu ana kadar 211 bin 900 civarında iş yeri kapattık. Bu azalmalarda muhakkak bunun da payı var. 65 yaş evde. Yani aslında ciddi bir izolasyon için gerekli tüm tedbirler alınıyor ve alınmaya devam edilecek" diye konuştu. 'KURALLARA UYULMAZSA HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi: "Salgının yayılımı bizim açımızdan önemli, aynı zamanda aldığımız tedbirlerin vatandaşımıza yansıması bizim açımızdan çok önemli. 3'üncüsü dünya ne yapıyor? Bizden önce bu salgınla karşılaşanlar hangi tedbirleri almış ve hangi tedbirlerde başarılı olmuş? Pazarlardan meydanlara kadar, en son aldığımız 'Sahil kenarında balık tutmamak, spor yapmamak' gibi bu kararların karşılığını izliyoruz. Eğer burada bir uymamazlık söz konusu olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. 'Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız' gibi bir durumumuz söz konusu değil."

Bakan Soylu, son 15 gün içinde provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili de 2 bin 977 hesap hakkında çalışma ve işlem yapıldığını belirterek, bu hesapların yüzde 70'inin bot hesap olduğunu ve aynı zamanda terör örgütü hesabı olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya aldırış etmeyen bir grup, evi kumarhaneye çevirdi Haberler
Koronaya aldırış etmeyen bir grup, evi kumarhaneye çevirdi
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haberler
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Haberler
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Basketbolcu Rüştü Reçber Lionel Messi Merih Demiral Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:07:30. #1.15#
title