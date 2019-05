Bakan Soylu, Maltepe Trabzonlular Derneği'nde sahura katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe Trabzonlular Derneği'nde sahur programına katıldı.

Maltepe Trabzonlular Derneği'nde gerçekleştirilen sahur programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra dernek AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi ve Maltepe Trabzonlular Dernek Başkanı İsmail Karabak ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sahur kahvaltısının ardından bir konuşma yapan Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde gençlerin kendisini çok şaşırttığını ifade ederek "15 Temmuz'dan önce hep kabahat bulurduk bu çocuklar nereye gidiyor diye. Hatta şimdi bile dün bugun bile aynı şeyleri söylüyoruz. Ne olacak bu gençler diye söylüyoruz. 15 Temmuz'u unutuyorlar. Zannediyoruz ki çocuklarımıza verdiğimiz aile terbiyesi ile ve okulda aldıkları eğitimle ayakta duruyorlar. Oysa bu toprakların bir iklimi var. Biz iftar sofralarına oturduğumuzda onlar çocuk da olsa bizi seyrediyorlar. Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda onlarla hep birlikteyiz. Bunu bizimle birlikte yaşıyorlar. Annelerimiz babalarımız seccadeyi yere serdiğinde zannediyoruz ki bizi görmüyorlar ama bu böyle değil. Bu Müslüman yurdunda bu iklimden etkilenmemek mümkün değildir. Bundan etkilendikleri içindir ki 15 Temmuz'da en çok gençler sokağa çıktılar ayyıldızlı bayraklarıyla. Elimizden geleni yapabilmek bunun için çabalamak, şu sofrada bir araya gelmek, aslında bize bu zamana kadar yapılmaya çalışılan birçok saldırıyı setlemiş ve bentlemiştir. Allah nice ramazanlara ağız tadı ve birlik içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı ve Kadir Gecenizi de şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin bir buçuk yıldır ekonomik saldırılara direnç gösterdiğinin altını çizen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye bu saldırılara direniyor. Bu saldırıları gerçekleştirenler artık taammüden bir saldırı gerçekleştiriyor. Türkiye tekrar onların vesayet kurumlarının ve vesayet sistemlerine teslim olmamak direncini gösteriyor. Bunun nerden anlıyorsanız derseniz 31 Mart'ta bir seçime gittik. Yerel seçimlerde nerden bakarsanız bakın siyasi iktidarlar için dezavantajdır. 3,4 puan siyasi iktidarlar bel verir. Bunu göze alır zaten. Biz bu millete iki şey söyledik bir 'beka' dedik. Bu kadar büyük bir mücedele çemberinin içerisinde bizi zayıflatırsanız bize kan kustururlar dedik. Bizim gücümüzü eksiltmeyin dedik. Cumhur İttifakı seçimlerde yüzde 52 oy aldı. 24 Haziran'da da bu kadar oy aldı. AK Parti de yerel seçimlerde almış olduğu en yüksek oylardan birisini aldı. Yüzde 44 buçuk. Vatandaş birinci mesajınızı aldım dedi. Ülkeyi götürdüğünüz yeri hedeflerini beğeniyorum dedi. Türkiye lehine mücadeleyi beğeniyorum dedi. Bu sorumluluğu biz omuzlarımızda hissediyoruz. İstanbul seçimlerinde özellikle bir sonuç oluştu. Tüm Türkiye'de kaybettiğimiz de kazandığımız da yerler oldu rutin itirazlarımız dışında itirazımız olmadı. Biz İstanbul'da seçim kaybetmedik. Ayakkabıcı ayakkabıyı bilir, kasap eti bilir ama bizim de bildiğimiz budur. Bunu söylemeyeceğiz bir mahalle baskısı olacak. Ben hayatımda böyle seçim görmedim. Bunu söylemeyeceğiz ayıp olur Amerika not ettik dedi. Biz de 15 Temmuz'u not ettik. Şunu söyleyeyim şu siyasetin içerisinde bulunuyorum. Allah şahit bu iş içerisinde benim gönlümü tatmin eden, benim ülkeme yaptığım en büyük hizmet olarak gördüğüm 16 Temmuz günü 'Bu darbenin arkasında Amerika' demektir."

Soylu, kendisinin sandık başkanlığı da ilçe seçim kurulu üyeliği de yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Seçim sürecin nasıl çalıştığını işlediğini biliyorum. Bütün bu süreçlerin içinde siyasete bir seyyah olarak bakmadık olan biteni seyredelim diye girmedik. Ben YSK ile defalarca kavga ettim. Google'a Yüksek Seçim Kurulu, Süleyman Soylu diye yazın. Defalarca YSK ile ile kavga ettiğimi görürsünüz. Hadi bir sandıkta hata oldu. 5 tanede oldu, bu sehven olur ama 100 sandıkta Binali ağabeyin oyunu yazmamışlar ya da çok az yazmışlar. Bir ilçede olsa dersin ki ilçe koordine olmuş. İtiraz ettik. CHP'nin topa tuttuğu YSK sandıkları saydırmadı.

Saydırsaydı bugün 23 Haziran'ı konuşmamıza gerek yoktu, sonuç neyse razıydık. Sandıkların yüzde 10'nu açtırabildik. Sonuç 29 binden 13 bine düştü. Seçim hukukunu bilen uzman sayısı çok azdır. Belki 25-30 kişi. Bir ortopedist kalp ameliyatı yapamaz, çizik dahi atamaz. Ama ceza hukukçusu televizyona çıkıp konuşuyor. Defalarca söyledik seçim hukuku özel bir konudur, bunun uzmanı çok az. Burada hakikaten büyük bir hile büyük bir hurda var. CHP sandıkları kendi adamlarıyla sahip çıkma, orada başında durabilme kabiliyetine sahip olamamış bir siyasi partidir. Bu bir gerçek. Her seçime girmeden önce şunu der 'Bu seçimde bir hile var'. 2002'den beri Tayyip Erdoğan'ın geldiği seçimden beri bu hep böyledir. Takviye olarak kendisine Halk Evlerini ve Oy ve Ötesi diye bir grubu alır. Bu seçim öncesi duldunuz mu hile var dediklerini? Sipere yattılar beklediler. Bu seçimlerde hanginiz Oy ve Ötesi ya da Halk Evleri ile ilgili birşey duydunuz. Sipere yattılar seçimi beklediler hiçbir şey söylemediler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kıyameti koparmayacaklar mıydı? Milleti YSK'nin önüne yığmayacaklar mıydı? Bunu defalarca söylemediler mi? Ama bu seçimde hiç böyle birşey olmadı. Herkes sakin sakin durdu ama seçimde böyle bir koordinasyonu ve organizasyonu aynı şekilde gerçekleştirdiler. Şimdi buna ses çıkarmayacağız. O zaman biz niye Amerika'ya karşı ses çıkarıyoruz. Niye terörle mücadele ediyoruz?"

Dedikodu ile yalanla sosyal medya üzerinden baskı kurulduğunu belirten Bakan Soylu, "Diyorlar ki Süleyman Soylu 100 bin polis getirecek. Oy kullanacaklar. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıklama yaptı, 31 Mart'ta kim kullandıysa 23 Haziran'da o oy kullanacak. Yok sanatçı bir kadın çıkıyor benim ikametgahım silinmiş diyor. Kendisi değiştirmiş e-Devlet şifresi ile yapmış. Geçen gün CNNTürk'te 4 tane kameraman işten atıldı dendi. Bu yalandır. Bir yalan rüzgarı değil kasırgası oluşturdular. Beyfendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği gün ilk yaptığı iş verileri kopyalamak. Bu ne devlet adamlığı ilkesi ile ne de samimiyetle ifade edilebilir. Bu başka bir şeyin alttığını oluşturmak. Endişem ve korkum şudur, 23 Haziran seçimleri üzerinden, İstanbul'un gücü üzerinden bir ideolojik bir kamplaşmayı başlatmak, Türkiye'nin önümüzdeki istikrar dönemini gri bir alana sürüklemesidir. Ben bundan endişe duyuyorum. İstanbulun gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine çelme takılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Soylu konuşmasının ardından sahur programına katılanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA