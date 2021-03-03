Bakan Soylu: Dinamik denetim modeline geçiyoruz
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Bakan Soylu: Dinamik denetim modeline geçiyoruz

03.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:41
Bakan Soylu: Dinamik denetim modeline geçiyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi. 

Bakan Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı. Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu: Dinamik denetim modeline geçiyoruz
Bakan Soylu: Dinamik denetim modeline geçiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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