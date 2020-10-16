Bakan Soylu: "27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu"
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Bakan Soylu: "27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu"

16.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 21:52
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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