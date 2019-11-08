Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı
Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
08.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:40
Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı