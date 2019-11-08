Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı

Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı

Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

08.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:40
Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı

Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı , Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı
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