Bakan Pekcan: "İhracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşti"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı"

"2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşti"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:

"2018 yılı Aralık ayında 2,5 milyar dolar ile otomotiv sektörü öne çıktı"

"Bir milyar dolar üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 39'a çıktı"

"Bir milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı 17'ye çıktı"

"Bu yıl ihracat firma sayımız yüzde 8,5 artış gösterdi. 15 bin 743 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi. 10 sektörümüz bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdı"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada, 2018 yılı ihracatının yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını kaydeden Pekcan, 2017 yılına göre ihracatın 11 milyar dolar arttığına dikkat çekti.

2018 yılında ithalatın yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Pekcan, "Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında yüzde 8,2 artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Tahminlerimize göre 2019 yılı ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında bu yükselme devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Aralık'ta 2,5 milyar dolar ile otomotiv sektörü öne çıktı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise Aralık ayı ihracat verilerini paylaştı. 2018 yılı Aralık ayında 2,5 milyar dolar ile otomotiv sektörünün öne çıktığını kaydeden Gülle, şu bilgileri verdi:

"Bu sektörümüzü bir milyar 514 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve bir milyar 462 milyon dolar ile çelik sektörümüz takip etti. Aralık ayında ülke gruplarına göre ihracatımıza baktığımızda; birinci sırada yüzde 47,6 pay ile Avrupa Birliği'nin olduğunu görüyoruz. AB'ye ihracatımız Aralık'ta 6,5 milyar dolar oldu. Bunu 2,1 milyar dolar ile Ortadoğu ülkeleri takip ediyor. Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız 3 ülkeden Almanya ihracatımızı 1,2 milyar dolara, İngiltere'ye ihracatımızı 895 milyon dolara, İtalya'ya ihracatımızı da 740 milyon dolara ulaştırdık. İhracat artış oranında öne çıkan ülkeler ise Libya'ya ihracatımız yüzde 142, Hong Kong'a ihracatımız yüzde 89, Meksika'ya ihracatımız yüzde 71 artış gösterdi. İllerimizin ihracatına bakacak olursak; en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 5 ilimiz sırasıyla; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. En dikkat çeken artışlar ise ihracatımızı 3,5 kat artıran Kastamonu, 2 katına çıkartan Zonguldak ve yüzde 44 artıran Karabük ilimiz oldu. Aralık ayında ihracatımız miktar bazında yüzde 17 artış gösterdi, 11,8 milyon ton rakamına ulaştık. Türk Lirası ile ihracatımız ise 4 milyar liraya ulaştı. Ülke sayısı 172 oldu."

"15 bin 743 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi"

2018 yılında ihracatta önemli başarılara imza atıldığını vurgulayan Gülle, 2018 yılı verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir milyar dolar üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 39'a çıktı. Listeye yeni giren ülkeler; İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya oldu. Bir milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı 17'ye çıktı. Eskişehir ve Kahramanmaraş illerimiz bir milyar dolar barajını aşmayı başardı. Sektörlere baktığımızda, bu yıl 23 sektörümüzün bir milyar doları aştığını görüyoruz. 2017 yılından farklı olarak tütün sektörü ihracatını yüzde 7 artırarak bir milyar dolar sınırını aştı. Firma sayısına baktığımızda, bu yıl ihracat firma sayımız yüzde 8,5 artış gösterdi. 15 bin 743 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi. 10 sektörümüz bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sektörler arasında ihracatını en çok artıran sektörlerimiz yüzde 36 ile çelik, yüzde 35 ile mücevher, yüzde 20 ile makine sektörümüz oldu."

Kaynak: İHA