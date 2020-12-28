Bakan Pekcan: "Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimizin yeni temeli olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yarın imzalanacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal medya hesabından Birleşik Krallık ile imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olan Birleşik Krallık (BK) ile 2021 yılından itibaren karşılıklı olarak kazanılacağı yepyeni bir dönem başladığını bildirdi. Pekcan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sonuçlandırdığımız BK ile ticari ilişkilerimizin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) yarın imzalıyoruz. En büyük 3'üncü ticaret ortağımız olan BK ile ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan söz konusu STA, BK ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adımdır. 2017'den bu yana süren AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA'nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum. Anlaşmamızın ülkelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı