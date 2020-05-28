Bakan Pakdemirli: Orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık
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Bakan Pakdemirli: Orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın 2016 yılında hayata geçirdiği, 'Defne Eylem Planı'na ilişkin, "Bu eylem planı ile orman köylümüze ek gelir kapıları açıyoruz.

Bakan Pakdemirli: Orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık
28.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:17

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın 2016 yılında hayata geçirdiği, 'Defne Eylem Planı'na ilişkin, "Bu eylem planı ile orman köylümüze ek gelir kapıları açıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılında üretimi gerçekleştirilen defnenin üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, anavatanı Anadolu ve Balkanlar olan defne Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik bitkilerinden biri konumunda olduğu anımsatıldı. Türkiye'de defnenin; Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nin bütün kıyı şeridi boyunca yayılış gösterdiği belirtilerek, "İnsanların besin temini konusunda bilinçlenmeleri, sentetik maddelerden mümkün olduğunca korunma istekleri, ekolojik veya tabiattan toplanan ürünlere olan talebi artırıyor, bu ise odun dışı orman ürünlerine yansıyor. Ülkemizin odun dışı orman ürünlerinden ve önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi olan, ayrıca dış ticaretimizde de önemli yer tutan Akdeniz Defnesi de bu talepten nasibini alıyor. Bu çerçevede defnenin tabii yayılış alanlarından yapılan yaprak ve tohum faydalanmalarının sürdürülebilir nitelikte olmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, üretimde yaşanan değer kayıplarının azaltılmasını ve orman köylüsünün gelirlerinin artırılmasını sağlamak maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 2016 yılında 'Defne Eylem Planı'nı hayata geçirmişti" denildi.

'12 BİN 500 DEKAR ALANDA REHABİLİTASYON VE 160 KİLOMETRE YOL YAPILACAK'2016 ve 2020 yılları arasında uygulanacak bu eylem planı çerçevesinde hedefleri belirleyen bakanlığın, bu süre zarfında 12 bin 500 dekarlık alanda defne rehabilitasyonu çalışmaları yapacağı belirtilerek, şunları kaydedildi: "Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile bugün itibarıyla 9 bin 610 dekar alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanarak 122 kilometrelik yol yapıldı. Ayrıca 810 dekar alan defne tohumundan faydalanılmak üzere koruma altına alındı ve 4 bin kişiye eğitim verildi. Dünyada önemli bir üretici konumunda bulunan Türkiye yıllar itibarıyla sürekli ihracat gelirlerini artırıyor. 2005 yılı defne ihracat geliri yaklaşık 12 milyon dolar olan Türkiye'nin 2019 yılı ihracat geliri 40 milyon dolar oldu. OGM'de defne üretimi ve defnenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında OGM'nin 6 bin 436 ton olan defne üretimi 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. Bu üretimden ise 4,2 milyon lira tarife bedeli tahsil edildi."'EYLEM PLANININ HAZIRLANMASINI ZORUNLU HALE GETİRDİ'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, toplayıcıların defne alanlarından aşırı ve bilinçsiz faydalanmaları sebebiyle verimli defne alanlarının tahrip olduğu ve yaprak veriminin düştüğünü ifade etti. Pakdemirli, "Faydalanılan alanlarda makinalı çalışma imkanlarının olmaması, defne alanlarından iç kısımlara ulaşımını sağlayacak yol şebekesinin de yetersizliği bu eylem planının hazırlanmasını zorunlu hale getirdi" değerlendirmesinde bulundu.'ORMAN KÖYLÜSÜNE EK GELİR KAPISI AÇILIYOR'Dünya'da ve Türkiye'de, orman kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesinin önemli şartlarından birisinin de, o civarda yaşayan halka alternatif gelir kaynakları sunma olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu eylem planı ile orman köylümüze ek gelir kapıları açıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılında üretimi gerçekleştirilen defnenin üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık. Bugüne kadar birçok eylem planı hazırladık ve uyguluyoruz. Bu eylem planının da başarıyla hedefine ulaşacağından hiç şüphem yok. Bu tip uygulamalar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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