Bakan Pakdemirli AK Parti İzmir İl Teşkilatıyla bayramlaştı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Teşkilatının Ramazan Bayramı'nı video konferans aracılığıyla kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Teşkilatının Ramazan Bayramı'nı video konferans aracılığıyla kutladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Ramazan Bayramı kutlaması için AK Parti İzmir İl Teşkilatıyla bir video konferans gerçekleştirdi.

Pakdemirli, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi dolayısıyla bu yıl kalabalık iftar sofralarında, sahur sohbetlerinde ve teravih namazlarında buluşamadıklarını, bu sebeple mahzun bir Ramazan geçirdiklerini ifade etti.

"Yeni normallerle sürdüreceğimiz hayatımıza alışmak zaman alacak"

Devletin güçlü varlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde son 18 yılda ülkenin alt yapısının sağlamlaştırıldığını vurgulayan Pakdemirli, alınan önlemler sayesinde dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri olduklarını ifade etti. Böylece salgını kontrol altına almaya başladıklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Biz bize yeteriz diyerek aziz milletimizin birliktelik kültürünü bir kere daha ortaya koymuş olduk. Muhakkak ki bundan sonra, yeni normallerle sürdüreceğimiz hayatımıza alışmak biraz daha zaman alacak. Fakat inanıyorum ki, bu zor zamanları da sabırla aşacak ve inşallah daha nice güzel günlere, daha nice Ramazanlara hep birlikte kavuşacağız."

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısıyla, eğitim ve bilim sistemleriyle, tarımıyla, teknoloji ve sanayisiyle milletinin ve insanlığın ümidi olmaya devam edeceğini belirten Pakdemirli, partisinin milletin hizmet yolundaki hedeflerinin belli olduğunu ve 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, oturulan makamların gelip geçici olduğunu ancak millete hizmetin baki olduğunu belirterek, "Biz de hep birlikte milletimiz, memleketimiz için hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: AA