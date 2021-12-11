Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ilk toplantısını iş dünyasıyla yaptı! İşte 7 saatlik zirveden çıkan sonuç

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTIYA İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ KATILDI

İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya; TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) temsilcileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ile genel müdürleri katıldı.

"DEVLET DESTEKLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

7 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz. Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil. Devlet her alanda destekleyici olmaya devam edecek." dedi.

DEİK BAŞKANI OLPAK: ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR TABLO BEKLİYORUZ

Toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün iş dünyası temsilcileri olarak @HMBakanligi Bakanımız Sn. @NureddinNebati ile bir araya geldik. Ekonomimizin yol haritasını bizlerle paylaşan ve görüşlerimizi alan Sn. Bakanımıza teşekkür ederim. Makul bir sürede öngörülebilir bir tablo bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: YENİ POLİTİKA EKSENİNİ BENİMSİYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla olan buluşmasında İTO'nun görüşlerini ifade ettiklerini belirterek, "2022 ihracattan güç bulacağımız, üretim ve istihdamı öncelediğimiz ve sıfır cari açık hedefini yakalayacağımız bir yıl olması için çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin artık cari fazlayı hedef alan yeni bir yolda yürüdüğünü belirten Avdagiç, mesajında şunları söyledi: "Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Bu süreçte dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle temel göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacağız. Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güveniyoruz."