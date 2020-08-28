Bakan Kurum, Doğankent'te afetzedelerle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum, Doğankent'te afetzedelerle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te afetzedelere yönelik, "İnşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkanlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız." dedi.

28.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:49

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te afetzedelere yönelik, "İnşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkanlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız." dedi.

Kurum, Giresun Üniversitesi Doğankent Veysi Akın Koloğlu Hizmet Binası'nda Doğankent ilçesinde aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkından etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede selden zarar gören alanları sinevizyondan gösteren Kurum, "Şu alanın tamamı afete maruz, kaya düşme riski olan alan gözüküyor ve raporda bu güzergahta yol ayrımına kadar olan binaların buradan kaldırılması gerektiği raporda verilmiş. Sizlerle konuşmamızda, istişare etmemizde dediniz ki 'Bir kez daha bakalım kurtarabileceğimiz, daha geriye çekebileceğimiz sadece dükkan olur mu' şeklinde." diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin gelerek burada incelemelerini yaptıklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve onlar şunu söylüyor, 'Ne yana çekmek, ne süreci küçültmek, hiçbir şekilde burada biz bina yapılmasıyla ilgili rapor düzenleyemeyiz'. 'Buna Türkiye'de müsaade edecek herhangi bir üniversite de yoktur' diyorlar. Çünkü kaya düşmesi, bugün düşer, yarın düşer, ileride düşer ama bir gün düşer. Heyelan riski var. Dolayısıyla orada vatandaşımızın can ve mal emniyeti açısından riskli bir alan olarak kendileri raporlarını düzenliyorlar. Bu çerçevede daha önce acaba şu karşı alandan yapabilir miyiz diye düşündük ama tabii esnafımız ticaretini devam ettirmek adına yeni ticari alanlarla ilgili de süreçte bu ticaretin daha yoğun, daha düzgün yapabilecek alan taleplerinde bulundular. Buna ilişkin de bir alan çalışması yaptık."

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi biz bu binanın içindeyiz. Bu binanın az ilerisinde bulunan bu alanın kamulaştırma sürecini başlattık. Bu alanı kamulaştıracağız. Şimdi buraya zemin kata ki orası yoldan düşük, bir tane bodrum kat yapacağız. Bodrum kat altında dükkanların depoları olacak ve yolla hem zemin, dükkanlar yapacağız. Dükkanın önüne de sundurmadan, orada çok yağmur yağıyor, en azından oraya geldiğinde vatandaş da yağmurdan etkilenmesin. Burada dolaşsınlar, alışverişlerini yapsınlar diye 55 dükkan inşası yapacağız. Üzerine de 90 tane de konut, zemin artı 3-4'ü geçmeyecek ki dükkanı da sayarsanız toplamda 5 kat. Bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Dairelerimiz 120 metrekare olacak. Dükkanlarımız da 35 metrekare net dükkanlar olacak ki mevcutta da zannedersem birçok dükkan o ölçüde. Şimdi esnafın taşınması adına yani belediyemiz de çalıştı, başkanımız, kaymakamımız."

"Mevcut yerlerinizden ticari olarak daha değerli bir yer"

Taşınma sürecine de ilişkin bilgilendirme yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Talep etmeniz halinde bulduğunuz dükkanları veya müsait bir alan olursa orada geçici size inşaat çelik konstrüksiyondan yerler de yapabiliriz, bu inşaatlar yapılana kadar. Hızlı bir şekilde bu taşınma sürecini beraber yürütmek zorundayız. Yani bu esnada hem ticaretimizi yapacağız, alanlara ilişkin taşınmayı biz belediyemiz üzerinden her türlü taşınma yardımını vermek, kira yardımını vermek suretiyle süreci size destek olarak yürüteceğiz. Akabinde yeni yapılacakların ihalesini de önümüzdeki ay ihalesini yapıp inşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkanlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız."

Kurum, bir inşaat mühendisi, bu işleri yapan biri olarak bu yeni yapacakları yerin kesinlikle mevcut yerlerden ticari olarak daha değerli bir yer olacağını vurgulayarak "Daha kıymetli bir yer. Tam yol güzergahı üzerinde. Buradan gidenin de gelenin de uğrayabileceği alan üzerinde. Dolayısıyla artık şehrin yeni merkezi olacak aks, bu aks olacaktır. Süreç içerisinde belki Kaymakamlığı, belediye zaten arkasında, bu kamu kuruluşlarını da buraya taşıyarak daha Doğankent'e yakışır, şehirciliğe yakışır, vatandaşımıza yakışır inşaatları burada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hızlı bir şekilde taşınmak zorunda olduklarını dile getiren Kurum, "Buna ilişkin bizim ofisimizde kira yardımını, taşınma yardımını hepiniz alacaksınız. İstediğiniz yere de taşınmayı da yine Belediyemiz, Kaymakamlığımız size destek verecekler. Hızlı bir şekilde taşınma sürecini yürüteceğiz." dedi.

Taşınmak için bugünden başlayarak en geç bir hafta içinde tamamlamak zorunda olduklarını belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer geçici bir inşa talebi varsa da ona da yarın başlamaya hazırız. Hemen yarın geçici bize şuraya bir yer yapın, biz en azından oraya taşıyalım veya işte dükkan bulamadık diyecek vatandaşımız, esnafımız varsa da o süreci de beraber sizlerle yürüteceğiz. Burada durmanız bu saatten sonra hem sizin adınıza hem çocuklarınız adına sıkıntılı. Biz devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımın neye ihtiyacı varsa, ne talebi varsa giderilmesi, hızlı bir şekilde bu projelerin yapılması talimatını bize verdiler. Biz de en az mağduriyetle, muhakkak mağdur olacağız, muhakkak etkileneceğiz. Sonuçta bir afet yaşanmış, bir sel yaşanmış ama en az mağduriyetle bu süreci sizlerle birlikte yürütmek istiyoruz.

Kurum, Dereli'de dere güzergahında bütün o riskli yapıların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini anlatarak "Vatandaşımız memnun, bir sıkıntısı yok, problemi yok. Yeni konutların çalışmalarını başlattık. Oradaki ihya süreci buradan daha hızlı gidiyor. Yani sizden de o desteği, bize vereceğiniz o destekle süreci hızlandırmayı bekliyoruz açıkçası." dedi.

Bakan Kurum, Tirebolu-Doğankent yolunda da incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kurum, Doğankent'te afetzedelerle buluştu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Güncel
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı Güncel
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik 3. Sayfa
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Fatih Dönmez Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel Eda Taşpınar
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Adana
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, Doğankent'te afetzedelerle buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:49:43. #1.15#
title