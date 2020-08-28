Bakan Kurum, Doğankent'te afetzedelerle buluştu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te afetzedelere yönelik, "İnşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkanlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te afetzedelere yönelik, "İnşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkanlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız." dedi.

Kurum, Giresun Üniversitesi Doğankent Veysi Akın Koloğlu Hizmet Binası'nda Doğankent ilçesinde aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkından etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede selden zarar gören alanları sinevizyondan gösteren Kurum, "Şu alanın tamamı afete maruz, kaya düşme riski olan alan gözüküyor ve raporda bu güzergahta yol ayrımına kadar olan binaların buradan kaldırılması gerektiği raporda verilmiş. Sizlerle konuşmamızda, istişare etmemizde dediniz ki 'Bir kez daha bakalım kurtarabileceğimiz, daha geriye çekebileceğimiz sadece dükkan olur mu' şeklinde." diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin gelerek burada incelemelerini yaptıklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve onlar şunu söylüyor, 'Ne yana çekmek, ne süreci küçültmek, hiçbir şekilde burada biz bina yapılmasıyla ilgili rapor düzenleyemeyiz'. 'Buna Türkiye'de müsaade edecek herhangi bir üniversite de yoktur' diyorlar. Çünkü kaya düşmesi, bugün düşer, yarın düşer, ileride düşer ama bir gün düşer. Heyelan riski var. Dolayısıyla orada vatandaşımızın can ve mal emniyeti açısından riskli bir alan olarak kendileri raporlarını düzenliyorlar. Bu çerçevede daha önce acaba şu karşı alandan yapabilir miyiz diye düşündük ama tabii esnafımız ticaretini devam ettirmek adına yeni ticari alanlarla ilgili de süreçte bu ticaretin daha yoğun, daha düzgün yapabilecek alan taleplerinde bulundular. Buna ilişkin de bir alan çalışması yaptık."

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi biz bu binanın içindeyiz. Bu binanın az ilerisinde bulunan bu alanın kamulaştırma sürecini başlattık. Bu alanı kamulaştıracağız. Şimdi buraya zemin kata ki orası yoldan düşük, bir tane bodrum kat yapacağız. Bodrum kat altında dükkanların depoları olacak ve yolla hem zemin, dükkanlar yapacağız. Dükkanın önüne de sundurmadan, orada çok yağmur yağıyor, en azından oraya geldiğinde vatandaş da yağmurdan etkilenmesin. Burada dolaşsınlar, alışverişlerini yapsınlar diye 55 dükkan inşası yapacağız. Üzerine de 90 tane de konut, zemin artı 3-4'ü geçmeyecek ki dükkanı da sayarsanız toplamda 5 kat. Bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Dairelerimiz 120 metrekare olacak. Dükkanlarımız da 35 metrekare net dükkanlar olacak ki mevcutta da zannedersem birçok dükkan o ölçüde. Şimdi esnafın taşınması adına yani belediyemiz de çalıştı, başkanımız, kaymakamımız."

"Mevcut yerlerinizden ticari olarak daha değerli bir yer"

Taşınma sürecine de ilişkin bilgilendirme yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Talep etmeniz halinde bulduğunuz dükkanları veya müsait bir alan olursa orada geçici size inşaat çelik konstrüksiyondan yerler de yapabiliriz, bu inşaatlar yapılana kadar. Hızlı bir şekilde bu taşınma sürecini beraber yürütmek zorundayız. Yani bu esnada hem ticaretimizi yapacağız, alanlara ilişkin taşınmayı biz belediyemiz üzerinden her türlü taşınma yardımını vermek, kira yardımını vermek suretiyle süreci size destek olarak yürüteceğiz. Akabinde yeni yapılacakların ihalesini de önümüzdeki ay ihalesini yapıp inşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkanlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız."

Kurum, bir inşaat mühendisi, bu işleri yapan biri olarak bu yeni yapacakları yerin kesinlikle mevcut yerlerden ticari olarak daha değerli bir yer olacağını vurgulayarak "Daha kıymetli bir yer. Tam yol güzergahı üzerinde. Buradan gidenin de gelenin de uğrayabileceği alan üzerinde. Dolayısıyla artık şehrin yeni merkezi olacak aks, bu aks olacaktır. Süreç içerisinde belki Kaymakamlığı, belediye zaten arkasında, bu kamu kuruluşlarını da buraya taşıyarak daha Doğankent'e yakışır, şehirciliğe yakışır, vatandaşımıza yakışır inşaatları burada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hızlı bir şekilde taşınmak zorunda olduklarını dile getiren Kurum, "Buna ilişkin bizim ofisimizde kira yardımını, taşınma yardımını hepiniz alacaksınız. İstediğiniz yere de taşınmayı da yine Belediyemiz, Kaymakamlığımız size destek verecekler. Hızlı bir şekilde taşınma sürecini yürüteceğiz." dedi.

Taşınmak için bugünden başlayarak en geç bir hafta içinde tamamlamak zorunda olduklarını belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer geçici bir inşa talebi varsa da ona da yarın başlamaya hazırız. Hemen yarın geçici bize şuraya bir yer yapın, biz en azından oraya taşıyalım veya işte dükkan bulamadık diyecek vatandaşımız, esnafımız varsa da o süreci de beraber sizlerle yürüteceğiz. Burada durmanız bu saatten sonra hem sizin adınıza hem çocuklarınız adına sıkıntılı. Biz devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımın neye ihtiyacı varsa, ne talebi varsa giderilmesi, hızlı bir şekilde bu projelerin yapılması talimatını bize verdiler. Biz de en az mağduriyetle, muhakkak mağdur olacağız, muhakkak etkileneceğiz. Sonuçta bir afet yaşanmış, bir sel yaşanmış ama en az mağduriyetle bu süreci sizlerle birlikte yürütmek istiyoruz.

Kurum, Dereli'de dere güzergahında bütün o riskli yapıların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini anlatarak "Vatandaşımız memnun, bir sıkıntısı yok, problemi yok. Yeni konutların çalışmalarını başlattık. Oradaki ihya süreci buradan daha hızlı gidiyor. Yani sizden de o desteği, bize vereceğiniz o destekle süreci hızlandırmayı bekliyoruz açıkçası." dedi.

Bakan Kurum, Tirebolu-Doğankent yolunda da incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA