Bakan Koca: "Türkiye dünyada sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin merkezinde yer alacaktır" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye dünyada, özelde Avrupa'da sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin sağında veya solunda değil yeni dönemde tam merkezinde yer alacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye dünyada, özelde Avrupa'da sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin sağında veya solunda değil yeni dönemde tam merkezinde yer alacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sonrasında soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "DSÖ ile iş birliğini yeterli görüyor musunuz? Salgın yönetimi konusunda ayrıştığınız konular var mı?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, Türkiye'nin DSÖ ile sadece pandemi döneminde değil sağlığın tüm alanlarında her zaman iş birliği içerisinde olduğunu, pandemi sürecinde her ay rutin telekonferansla bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Pandemi sürecinin hızlı gelişen bir süreç olduğunu vurgulayan Koca, "Bu süreçte uygulamaların farklı olması dünyada doğal. Önemli olan bu uygulamaların bilim süzgecinden geçiyor olmasıdır. Bilim süzgecinden geçen bu farklılıklar bizi orta noktada buluşturacaktır. Burada asıl hedef, insan sağlığı. Temelde Covid ile mücadele ve Covid pandemisini ana hedef olarak yenmek olacaktır. DSÖ'nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini bekliyoruz. DSÖ'nün bu yeni dönemde doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare dönemine geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye dünyada, özelde Avrupa'da sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin sağında veya solunda değil yeni dönemde tam merkezinde yer alacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sürecin başarıyla yönetilmesinde üç önemli nokta olduğunu ifade eden Kluge, "Birincisi, siyasi liderlik; ikincisi, doğru politikaların karara bağlanması ve uygulanması; üçüncüsü de hız. Kararların hızlı şekilde alınması ve uygulanması önemli. Bu konularda, Türkiye ile AB ülkeleri arasında çok büyük farklılıklar olduğunu gözlemledim. Türkiye ölüm ve vaka oranlarında nisandan bu yana yüzde 70'in üzerinde düşüş kaydetti. Bunun, AB'nin güvenli seyahat edilecek ülkeler kriterleri arasına girdiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kluge, Türkiye'nin test sayısını iki kattan fazla arttırdığına dikkat çekti. Türkiye'nin yaşlı nüfusun korunmasında alınan önlemler sayesinde önemli bir başarıya imza attığını ve Avrupa'da bazı ülkelerde bu konu felaketler yaşandığını bildirdi.

AB'NİN YAYIMLADIĞI SEYAHAT KISITLAMASI

Kluge, Covid-19 nedeniyle AB'nin yayımladığı seyahat kısıtlamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine DSÖ'nün ülkelere sınır geçişlerinin güvenli şekilde nasıl gerçekleştireceği konusunda kılavuz ve tavsiyeler yayınladığını ancak sınırların kapatılması ve kısıtlanması ile ilgili nihai kararın her ülkenin kendi yönetimine ait olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki durumun iyiye gittiğini ve mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayacak şekilde olduğunu Alman yetkililere bildirdiğini aktaran Kluge, "Türkiye'deki durumun iyiye gittiğini ve mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayacak şekilde olduğu görüşlerimi kendilerine (Alman yetkililere) bildirdim. Benim burada bulunmamdan ve duruma bizzat şahit olmamdan memnuniyetlerini ifade ettiler. DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında hiçbir ülkede halk sağlığı önlemlerine bu derece riayet edildiğini görmedim. Gerek fiziksel mesafe, gerekse maske ve dezenfektan kullanımı olsun, büyük çapta ve çok özenli şekilde bu kurallara riayet edildiğine şahit oldum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Kluge ile İstanbul'da hayata geçirilecek "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi" sözleşmesini imzaladı.

(İHA)

Kaynak: İHA